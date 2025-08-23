Capturan a falsos “sedapaleros” que robaban en viviendas de San Juan de Lurigancho

Con cascos, chalecos y hasta fotochecks falsos, cuatro delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para engañar a un grupo de adultos mayores en San Juan de Lurigancho. Bajo la excusa de revisar un supuesto desperfecto en el servicio de agua potable, ingresaron a la vivienda y comenzaron a revisar cada uno de los ambientes con la intención de llevarse dinero, joyas y otros objetos de valor.

Las víctimas, dos ancianos que confiaron en la farsa, denunciaron que los sujetos revisaron la cocina y los cuartos mientras simulaban arreglar la supuesta falla. En ese momento, agentes del Escuadrón Verde que vigilaban la zona intervinieron a los delincuentes, quienes intentaron negar su participación. El hermano de una de las víctimas incluso estuvo a punto de enfrentarse a los falsos técnicos al descubrir el engaño.

De acuerdo con la Policía, en poder de los intervenidos se encontró dinero en efectivo, joyas y un vehículo con placa imantada falsa, que utilizaban para cometer sus fechorías. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde se investigará si están vinculados a otros robos con la misma modalidad.

ROBO AGRAVADO Y USURPACIÓN

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, informó que los delincuentes confesaron haber participado en este tipo de delitos y que serán denunciados por robo agravado y usurpación de funciones. La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a no dejar ingresar a supuestos técnicos sin la debida verificación de identidad.