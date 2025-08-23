SJL: desmantelan vehículo en estacionamiento de conocida cadena de tiendas

Un ciudadano denunció que su vehículo fue desmantelado en menos de 20 minutos mientras se encontraba estacionado en el aparcamiento de una reconocida cadena de tiendas en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió cuando el propietario se detuvo brevemente para realizar compras, sin imaginar que, al regresar, encontraría su automóvil violentado y con graves daños en el sistema eléctrico y mecánico.

Según relató la víctima, los delincuentes se llevaron la computadora del auto, equipos de alarma, aire acondicionado, una laptop, dos celulares y otros objetos de valor, además de dejar destrozado el interior del vehículo. Las pérdidas ascienden a aproximadamente 25 mil soles, monto que incluye la reparación y los artículos sustraídos. “Mi carro no es de lujo, es mi herramienta de trabajo”, expresó indignado.

El afectado señaló que, pese a que el robo se produjo dentro del local donde había personal de seguridad, el establecimiento se negó a asumir responsabilidad, aduciendo que el estacionamiento está bajo la administración de otra empresa operadora. Esta respuesta generó mayor indignación, ya que el cliente aseguró haber confiado en dejar su vehículo en un espacio que debía contar con resguardo.

ANALIZAN IMÁGENES

Finalmente, debido a los daños ocasionados, la víctima tuvo que solicitar una grúa para trasladar su vehículo hasta la comisaría y posteriormente hacia su vivienda. Asimismo, hizo un llamado a la cadena comercial y a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad en los estacionamientos, a fin de evitar que más ciudadanos sean víctimas de estos delitos.