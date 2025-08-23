SJL: extorsiones obligan a comerciantes del Mercado Las Camelias a cerrar sus puestos

Una nueva amenaza criminal sacude a San Juan de Lurigancho. Integrantes de la organización delictiva “La Nueva Generación” dejaron una carta extorsiva en el mercado Las Camelias, ubicado en la urbanización Canto Rey, con el mensaje intimidante “plata o plomo”. El escrito advierte que, si los comerciantes no cumplen con las exigencias económicas, un dirigente será asesinado, tal como ya habría ocurrido en otros centros de abastos de Lima.

El miedo se refleja en el día a día: varios puestos permanecen cerrados y en diferentes locales se observan letreros de “se alquila”, muestra del impacto de las amenazas. Comerciantes y vecinos, temerosos de denunciar formalmente ante la Policía, señalan que abrir un negocio se ha convertido en un riesgo constante, pues la extorsión afecta desde grandes locales hasta pequeños puestos que apenas generan lo suficiente para sobrevivir.

Testimonios recogidos en la zona revelan que las exigencias de dinero son cada vez más frecuentes y que otros mercados cercanos también estarían siendo blanco de los extorsionadores. “Cada vez hay más casos, ya no se puede trabajar tranquilo”, relató un comerciante, mientras que otro denunció que en las inmediaciones incluso llegan a cobrar cuotas de hasta 10 soles diarios a pequeños negocios.

Los vecinos y vendedores coinciden en que la falta de presencia policial agrava la situación. Denuncian que no hay patrullaje en los alrededores y que ni serenazgo ni efectivos del orden acuden a prevenir ataques o intimidaciones. Ante ello, exigen mayor seguridad y acciones concretas de las autoridades para frenar la ola de extorsiones que mantiene en zozobra a uno de los distritos más poblados del país.

MERCADO LAS CAMELIAS

El mercado Las Camelias no es un caso aislado. De acuerdo con testimonios de comerciantes y vecinos, varios centros de abastos de San Juan de Lurigancho enfrentan la misma problemática, convirtiéndose en blancos recurrentes de organizaciones criminales que han encontrado en la extorsión un lucrativo negocio, golpeando la economía y la tranquilidad de miles de familias.