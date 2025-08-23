Ica enfrenta por segundo día consecutivo fuertes vientos y tormentas de arena

Por segundo día consecutivo, la región Ica enfrenta fuertes vientos que alcanzaron los 63 kilómetros por hora en zonas de Pisco, según informó el Senamhi. El fenómeno viene acompañado de levantamiento de polvo y arena, lo que ha reducido la visibilidad en carreteras y ha generado complicaciones en áreas urbanas y rurales de la costa sur.

Las autoridades locales y el COER exhortaron a los conductores a extremar precauciones en la vía Pisco–Paracas, una de las más afectadas por la acumulación de arena. También pidieron a la población protegerse las vías respiratorias y asegurar techos y estructuras livianas para evitar accidentes ante la fuerza de las ráfagas.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) confirmó la suspensión temporal de vuelos en el Aeródromo María Reiche de Nasca y en el Aeropuerto Internacional de Pisco. La medida se adoptó este sábado 23 de agosto al mediodía, debido a que las condiciones no garantizan la seguridad de pasajeros y tripulación. En otros terminales del litoral sur, las operaciones se desarrollan con normalidad.

ALERTA MÁXIMA

De acuerdo con los especialistas, este evento corresponde a los denominados vientos Paracas, un fenómeno característico de la costa sur peruana que se intensifica entre agosto y octubre y estaría vinculado al Anticiclón del Pacífico Sur. En condiciones extremas, las ráfagas pueden alcanzar hasta los 90 km/h, ocasionando daños materiales y obligando a suspender actividades turísticas, comerciales y pesqueras en la región.