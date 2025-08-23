SJL: familia de conductor baleado por extorsionadores exige acelerar investigaciones

Un nuevo ataque contra la empresa de transportes Santa Catalina dejó gravemente herido a su conductor Alejandro Vargas Antezana, de 47 años. Cámaras de seguridad captaron cómo un sujeto, haciéndose pasar por pasajero, abordó el bus en el paradero Fragata, en la avenida Circunvalación. Inquieto y revisando constantemente su celular, el delincuente esperaba el momento para actuar. Diez minutos después, ya en la zona de Bayóvar, disparó en dos ocasiones contra el chofer y luego emprendió la fuga.

Rosa Vargas, hermana del conductor, exigió a la Policía acelerar las investigaciones y revisar las cámaras de seguridad en la ruta. “Ya deben haber solicitado todas las imágenes, no es el primer atentado, la comisaría debe tener información”, señaló. No es un hecho aislado: en junio pasado otro bus de la misma empresa también fue atacado en Bayóvar, lo que refuerza las sospechas de una red criminal dedicada a extorsionar a transportistas.

El conductor, padre de tres menores hijos, permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hipólito Unanue con una bala alojada en la mandíbula. Según su familia, los médicos esperan que baje la inflamación para poder operarlo y retirar los restos de proyectil. Vargas no cuenta con EsSalud ni seguro particular, por lo que es atendido por el SIS, aunque algunos insumos deben ser cubiertos por sus familiares y compañeros de trabajo.

VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN

De acuerdo con las investigaciones, desde el año pasado extorsionadores vienen exigiendo a la empresa Santa Catalina el pago de 160 mil soles como cuota inicial y 10 soles diarios por cada vehículo que recorre la ruta San Juan de Lurigancho – Villa El Salvador. Los conductores han denunciado que no están dispuestos a someterse a las mafias, lo que habría desencadenado estos ataques armados.