Rímac: retiran poste que cayó sobre Vía de Evitamiento

El tránsito vehicular en la Vía de Evitamiento se vio gravemente afectado durante este sábado 23 de agosto tras la caída de un poste de luz a la altura del Puente Ricardo Palma, en el distrito del Rímac, cerca de la plaza de Acho. El hecho generó gran congestión vehicular y preocupación entre los conductores y transeúntes que circulaban por la zona.

De acuerdo con testigos, el poste se desplomó luego de ser impactado por un vehículo de carga pesada que circulaba por la vía. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el incidente causó temor entre quienes se encontraban cerca y dejó interrumpido el flujo en varios carriles.

En declaraciones a la prensa, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, informó que una grúa municipal retiró el poste caído, permitiendo que el tránsito empiece a normalizarse de manera progresiva. “Estamos trabajando con Emape y Enel para garantizar la reposición del servicio eléctrico y la seguridad en la vía”, señaló la autoridad edil.

TRÁNSITO SE RESTABLECE

Tras la emergencia, personal de serenazgo, Policía Nacional del Perú y brigadas de tránsito permanecieron en la zona para controlar la circulación de vehículos y evitar nuevos accidentes. Se espera que en las próximas horas se restablezca por completo el flujo vehicular en este importante tramo de la capital.