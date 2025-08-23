Comas: vecinos exigen mayor seguridad tras ataque a balazos contra local

La madrugada de este viernes, un conocido local de eventos en la avenida Túpac Amaru, en Comas, fue atacado a balazos por dos sujetos que se trasladaban en motocicletas. Las cámaras de seguridad registraron cómo uno de los delincuentes descendió del vehículo y efectuó al menos siete disparos contra las mamparas del establecimiento, mientras su cómplice lo esperaba para luego huir del lugar.

Los vecinos señalaron que los disparos se produjeron alrededor de las 2:00 de la madrugada y despertaron a toda la cuadra. Algunos denunciaron la ausencia de patrullaje en la zona, afirmando que ni serenos ni policías se encontraban cerca al momento del atentado. “No hay mucha seguridad, nunca pasan por aquí”, relató uno de los residentes.

Tras el ataque, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Aunque no se registraron heridos, los impactos de bala causaron severos daños materiales en la fachada del local. La Policía no descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión contra empresarios de la zona.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El hecho ha generado temor entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y patrullaje constante para prevenir más atentados en la zona. Mientras tanto, las autoridades policiales vienen analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y dar con el paradero de los responsables.