INPE descarta uso de grillete electrónico para madre de alias ‘El Monstruo’

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció tras el atentado ocurrido el sábado 16 de agosto en Carabayllo, en la vivienda donde Martina Hernández —madre de Erik Moreno, alias El Monstruo— había señalado que podría cumplir con arresto domiciliario por motivos de salud. La institución dejó en claro que esa posibilidad es inviable según lo establece la ley.
Iván Paredes Yataco, jefe del INPE, precisó que la normativa es clara: no se puede aplicar la vigilancia electrónica a personas vinculadas a una organización criminal. “Le hemos dado a conocer al Poder Judicial que no se le puede imponer grillete electrónico”, indicó.
Ya desde días previos, el INPE había advertido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla que el delito de organización criminal resulta incompatible con el uso de grillete electrónico, una disposición conocida por todas las instituciones del sistema de justicia.
PODER JUDICIAL DEFINIRÁ SITUACIÓN DE MADRE DEL 'MONSTRUO'
Se espera que en los próximos días el Poder Judicial defina el destino penitenciario de Martina Hernández. Este medio solicitó una entrevista al Tercer Equipo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo del caso, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.