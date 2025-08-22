Extorsionadores incendian tienda en VES: víctima lo perdió todo tras seis meses de amenazas

La pesadilla de un bodeguero en Villa El Salvador terminó en tragedia. Tras seis meses de recibir constantes amenazas de extorsionadores, delincuentes incendiaron su tienda de abarrotes ubicada en la avenida 6 de Octubre, dejando el local reducido a fierros retorcidos y cenizas.

Los criminales prendieron fuego desde la fachada sin importarles que en el interior se encontraban personas. El incendio destruyó por completo no solo el negocio, sino también las pertenencias del comerciante y su familia.

Comerciantes del mercado cercano intentaron sofocar las llamas con extintores, pero el humo y la fuerza del fuego los superó. Vecinos confirmaron que la extorsión es una amenaza constante en la zona.

INICIAN INVESTIGACIONES

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Las cámaras de seguridad de los locales aledaños y de la Municipalidad de Villa El Salvador serán claves para identificar a los responsables.