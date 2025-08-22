Villa El Salvador: niño suplica que no lo maten durante asalto con armas de fuego

La noche de este jueves, tres delincuentes armados y encapuchados ingresaron a un restaurante en Villa El Salvador (VES) y desataron momentos de terror entre los comensales. Entre las víctimas se encontraba un niño de aproximadamente 10 años, quien, en medio del asalto, suplicó por su vida al intentar escapar de los hampones.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 p. m., cuando el local atendía con normalidad. Dos de los sujetos ingresaron con armas de fuego y comenzaron a encañonar a los clientes para despojarlos de sus pertenencias. En medio de la confusión, el menor trató de esconderse bajo una mesa y luego intentó huir con las manos en alto, llegando incluso a entregar sus pocas monedas a uno de los ladrones.

La dramática escena quedó marcada por el llanto del menor, quien, tras el asalto, rompió en llanto y fue consolado por la dueña del restaurante. La violencia de los asaltantes generó pánico en todos los presentes, que quedaron en shock tras presenciar cómo el niño imploraba por su vida.

ASALTARON TAMBIÉN UNA LIBRERÍA

Lejos de conformarse, los delincuentes se dirigieron a una librería ubicada frente al restaurante y perpetraron un segundo asalto antes de huir. Ambos atracos ocurrieron a escasos metros de un módulo de videovigilancia de la Municipalidad de Villa El Salvador, que aún no ha sido inaugurado.

Los hampones escaparon en un vehículo blanco que los esperaba en la zona. Las autoridades vienen investigando los robos mediante las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los delincuentes. Mientras los vecinos exigen mayor seguridad, pues aseguran que la ola de asaltos contra comerciantes y transeúntes en el distrito sigue en aumento.