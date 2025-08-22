Vecinos de Surco acusados de ocupar terrenos de parque rechazan acusaciones: "No somos invasores"

La controversia entre los vecinos de la exclusiva urbanización Los Álamos de Monterrico y la Municipalidad de Surco continúa generando tensiones. Todo se originó tras un reportaje televisivo que reveló que un grupo de residentes habría invadido áreas públicas destinadas a parques, lo que desató protestas y un cruce de acusaciones.

Portando carteles, los vecinos se movilizaron hasta la sede del Ministerio Público, donde su abogado, Manuel Zeña, anunció que presentarán una demanda de revisión judicial contra el procedimiento coactivo iniciado por la comuna.

Según los denunciados, cuando llegaron a la zona a fines de los años 70, esta carecía de habilitación urbana, por lo que ellos mismos habrían sembrado árboles y construido jardines. “Nadie ha invadido. Hemos visto crecer Surco, pero ahora el alcalde viene contra nosotros”, señalaron.

MUNICIPALIDAD DE SURCO SE PRONUNCIA

Por su parte, el Municipio de Surco emitió un comunicado en el que recordó que, mediante resolución del 22 de abril de 1986, se aprobó la habilitación urbana de la zona, delimitando 11 parques inscritos en Registros Públicos.

Además, invocó la Ley Orgánica de Municipalidades, que faculta a las comunas a administrar los espacios públicos, estén o no inscritos a su nombre. “No se permitirá la invasión de áreas de uso común”, enfatizó, precisando que algunos vecinos ya han iniciado trámites de regularización.