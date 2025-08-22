Rímac: colegio es atacado a balazos en pleno horario de clases

Un violento ataque armado interrumpió las clases en el colegio University School del distrito del Rímac, luego de que desconocidos dispararan contra su fachada al promediar las 2 de la tarde. El hecho generó pánico entre los estudiantes y padres de familia, en momentos en que la institución privada albergaba a más de 500 menores.

Según los testigos, varios disparos obligaron a detener las labores escolares, mientras agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para resguardar el plantel ubicado en la avenida Tarapacá. Hasta el momento no se ha confirmado si el colegio fue previamente objeto de extorsiones, aunque en los últimos días los padres habían notado presencia policial en las inmediaciones.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO AMENAZA CRIMINAL

El ataque ocurre en un contexto en el que los colegios privados de Lima vienen siendo blanco de las mafias de extorsión. Padres de familia del University School expresaron su preocupación ante la ola de violencia que se suma a los casos registrados en otros distritos.

La institución, que funciona desde hace apenas un año, ahora es objetivo de la criminalidad que busca sembrar el miedo en los centros educativos. La Policía investiga el ataque y busca determinar si existe un vínculo con bandas de extorsionadores que operan en Lima Norte.