Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en el penal Ancón II

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó este viernes que el expresidente Martín Vizcarra cumpla los cinco meses de prisión preventiva en el penal Ancón II, pese a que inicialmente había sido ubicado en el penal de Barbadillo, en Ate. La medida responde a razones de seguridad penitenciaria y a la necesidad de salvaguardar la integridad del exmandatario.

La decisión se da en el marco de los procesos judiciales que enfrenta Vizcarra por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”, por los cuales se le dictó prisión preventiva el pasado 14 de agosto. En un comunicado, el INPE señaló que la Junta Técnica de Clasificación había dispuesto que Vizcarra fuera recluido en Lurigancho, pero por razones de seguridad, finalmente se optó por Ancón II.

El organismo resaltó que el ambiente en Ancón II cuenta con las condiciones necesarias para la permanencia del exjefe de Estado y garantiza la seguridad correspondiente. Cabe recordar que días atrás el INPE dejó sin efecto la decisión de recluirlo en el penal de Barbadillo, argumentando irregularidades en la Junta Técnica que determinó su ubicación inicial.

¿POR QUÉ VIZCARRA NO DEBE ESTAR EN BARBADILLO?

Según el jefe del INPE, Iván Paredes, en la evaluación técnica el exmandatario obtuvo un puntaje de 10 en la escala del régimen cerrado ordinario, lo que correspondía recluirlo en otro penal. De acuerdo con la normativa, el puntaje entre 4 y 7 puntos corresponde al penal Ancón II; de 8 a 11 puntos, a Lurigancho; y de 12 a 13 puntos, a Castro Castro. Aunque Vizcarra se ubicaba dentro del rango de Lurigancho, la entidad decidió finalmente enviarlo a Ancón II, priorizando las medidas de seguridad penitenciaria.

VIZCARRA DENUNCIA DECISIÓN POLÍTICA EN SU TRASLADO

El expresidente Martín Vizcarra indicó este viernes a RPP que su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II fue una decisión de carácter político, debido a que las dos juntas clasificadoras del INPE determinaron que debía permanecer en el Penal de Barbadillo.