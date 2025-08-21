Hackers vulneran sistema de municipio de Miraflores y exponen datos de más de 100 mil vecinos

La Municipalidad de Miraflores volvió a ser víctima de un hackeo el pasado 19 de agosto, justo el mismo día en que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la sancionó con una multa de 44 UIT, equivalentes a 235,400 soles, por una vulneración ocurrida en 2023. En esta nueva filtración se expusieron en redes sociales datos de alrededor de 103,000 contribuyentes.

Según lo difundido, entre la información comprometida se encuentran nombres, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y registros de pagos por arbitrios, entre otros datos sensibles de los vecinos del distrito. El hecho generó sorpresa e indignación, pues los ciudadanos consideraron que una segunda vulneración los deja expuestos al accionar de bandas delictivas.

El excongresista y especialista en derechos del consumidor, Jaime Delgado, advirtió que este tipo de incidentes reflejan la necesidad de que las instituciones públicas refuercen sus estándares de seguridad informática para proteger los datos de los contribuyentes.

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores negó que la información financiera de los vecinos haya sido comprometida. Además, precisó que, tras coordinar con la Policía Nacional, no se encontraron denuncias vinculadas al hecho. Finalmente, la comuna aseguró que trabaja en la implementación de un nuevo y moderno ecosistema digital para reforzar la atención a los vecinos y al público en general.