Chofer de empresa Santa Catalina en UCI tras ataque a balazos

Durante la mañana de este jueves, la circulación en San Juan de Lurigancho se mantuvo parcialmente normal a pesar del paro convocado por gremios de transporte. Sin embargo, la tranquilidad se quebró con un violento ataque contra un conductor de la empresa Santa Catalina.

El chofer, que se dirigía hacia la zona de San Gabriel por calles como Arenales y Riva Agüero, fue interceptado por un sujeto que abordó el vehículo por el lado del piloto y le disparó a quemarropa. Pese a la herida, el conductor logró llevar la unidad hasta el hospital de Canto Grande, donde recibió los primeros auxilios.

PERMANECE EN UCI

Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según una familiar, no ha podido ser intervenido quirúrgicamente por una severa inflamación.

Los parientes de la víctima denunciaron que la empresa de transporte ya había sido blanco de ataques por parte de bandas criminales. Exigieron a las autoridades acciones inmediatas para frenar la ola de atentados contra los trabajadores del sector.