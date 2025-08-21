'Los Maléficos del Cono': caen delincuentes que operaban bajo fachada de repartidores

Dos delincuentes que se hacían pasar por repartidores fueron capturados por la Policía Nacional luego de protagonizar diversos robos al paso en el cercado de Lima. La banda, conocida como “Los Maléficos del Cono”, utilizaba mochilas de delivery y motocicletas lineales para acercarse a sus víctimas, arrebatarles sus celulares.

Las imágenes de seguridad muestran cómo uno de los sujetos merodeaba por la avenida Arenales, detectaba a un transeúnte con el celular en la mano y, en cuestión de segundos, lo despojaba de su equipo antes de darse a la fuga. Su cómplice cumplía el rol de “datero”, señalando a las potenciales víctimas sin participar directamente en el robo.

Según la Policía, la banda cometía entre tres y cuatro robos diarios, muchos de ellos a mano armada, en distritos como Jesús María, Lince, Cercado de Lima y San Isidro. Tras un paciente seguimiento, agentes especializados lograron detenerlos en la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega. En su poder se hallaron celulares de alta gama, municiones y las motocicletas utilizadas en los atracos.

IDENTIFICAN A INTERVENIDOS

Los intervenidos fueron identificados como Anderson Méndez y Jandrez Suárez, ambos de nacionalidad venezolana, quienes fueron trasladados a la Dirincri, donde son investigados por otros delitos.