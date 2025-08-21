INPE informa que madre del ‘Monstruo’ no usará grillete electrónico

Tras haber sido detenida en su vivienda donde los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron explosivos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la madre de Erick Moreno Hernández, el ‘Monstruo’, Martina Hernández De la Cruz, no usará el grillete electrónico como se tenía previsto en un primer momento.

En el documento difundido por el INPE, se conoció que se estaría vulnerando un derecho de la progenitora del prófugo de la justicia. Además, mencionaron que la vigilancia electrónica no podrá proceder en prejuicio de Hernández De la Cruz.

“Se informa que no sería aplicable el uso de la Vigilancia Electrónica Personal (VEP) o Grillete Electrónico a la procesada Martina Esther Hernández De La Cruz, debido a que el delito contra la tranquilidad pública - organización criminal en la que está comprendida, se encuentra excluido para su aplicación, conforme a los artículos 4 y 5 (5.5.) del Decreto Legislativo 1322”, se puede leer en el pronunciamiento de la institución.

¿BUSCARÍAN ATENTAR CONTRA LA MADRE DEL MONSTRUO?

Días atrás de conocerse este pronunciamiento del INPE, la vivienda donde cumple arresto domiciliario la madre del ‘Monstruo’ sufrió un atentado, por lo que, surgió la probabilidad de que buscarían atentar contra la progenitora de Erick Moreno Hernández.