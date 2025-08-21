Miraflores: Transeúntes disfrutan del puente de La Paz pese a críticas de vecinos

Finalmente fue inaugurado el puente de La Paz, considerado eje central del corredor turístico Miraflores–Barranco. Su reapertura al público se realizó este jueves al mediodía y congregó a decenas de visitantes que llegaron para recorrer la moderna infraestructura, la cual ha generado opiniones divididas entre los vecinos.

En particular, los residentes de Barranco han expresado su rechazo al proyecto impulsado por la Municipalidad de Miraflores. Tras la inauguración, denunciaron la excesiva iluminación del puente, cuyas luces alcanzan a diversos departamentos cercanos, provocando malestar.

CIENTOS VISITARON PUENTE DE LA PAZ

A pesar de las críticas, varios transeúntes celebraron la apertura de la obra que cuenta con 112 metros de longitud y 8 metros de ancho, conectando el malecón de la Reserva en Miraflores con el malecón Paul Harris en Barranco.

Uno de los principales atractivos del puente es el piso de vidrio transparente ubicado a lo largo de su recorrido, desde el cual se aprecia la altura sobre la bajada Armendáriz y las vistas panorámicas al mar. Muchos asistentes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías y disfrutar del entorno turístico.

Cabe destacar que el puente de La Paz cuenta con paso peatonal y ciclovía; sin embargo, está prohibido el tránsito de vehículos eléctricos como scooters, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.