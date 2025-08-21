Ministro de Transportes sobre paro: “No ha existido, hemos tenido un día normal”

Este jueves 21 de agosto, un sector de transportistas en Lima decidió realizar un paro con el propósito de alzar su voz de protesta ante los constantes actos criminales que se vienen registrando en el sector.

Ante esta situación, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, aseguró que la movilización convocada para hoy, no ha tenido la acogida que se esperaba. Además, enfatizó que las actividades se han realizado con regularidad.

“Simplemente el paro no ha existido. Hemos tenido un día normal. El transporte ha sido regular. La demanda ha sido regular y vayamos construyendo país porque cada día que hay una paralización el país pierde millones”, aseguró.

EL PERÚ NO PUEDE PARAR

De acuerdo al ministro de Transportes todo el dinero que se pierde cada vez que se registra una movilización en el territorio, frena la construcción de carreteras o vías, especialmente perjudicando a la población.