Con las manos en la masa: caen ‘falsos técnicos’ en casa de Surco que pretendían robar

Tras un trabajo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del serenazgo y gracias a una alerta, los efectivos pudieron intervenir a delincuentes que se hicieron pasar como ‘técnicos’ para poder robar en una casa de Surco.

El subgerente de seguridad ciudadana del distrito, Abdul Miranda, brindó detalles en 24 Horas sobre el accionar que realizaron los miembros de seguridad. Además, precisó que producto al aviso de una residente, pudieron llegar al punto donde se buscaba concluir el atraco.

“Se ha frustrado el robo a una vivienda. Dos sujetos habían ingresado a un domicilio rompiendo la puerta principal con una pata de cabra. Una vez en el interior, una vecina se percata de dicha acción de los delincuentes y nos envía una alerta que nos emitió un aviso (del acto delincuencial)”, manifestó.

INTENTARON ENGAÑAR A LOS AGENTES

Al ser intervenidos, los hampones intentaron engañar a los agentes de la PNP y serenazgo, aduciendo que habían sido contratados para realizar una serie de trabajos en el predio, sin embargo, tras la llegada de la propietaria, se desmintió la versión.