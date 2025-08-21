Comas: extorsionadores detonan explosivo en restobar exigiendo cupo

Los casos de extorsión continúan en aumento en Lima, especialmente en los distritos del norte. Esta vez, delincuentes detonaron un explosivo en la puerta de un restobar ubicado en la avenida El Retablo, en el distrito de Comas, para exigir el cobro de cupos a los propietarios del negocio.

Minutos después del ataque, los extorsionadores enviaron un video al dueño en el que se observa cómo uno de ellos prende la mecha de la dinamita colocada en la entrada del local. La fuerte explosión dejó seriamente dañada la puerta principal del establecimiento.

Según la denuncia, los delincuentes exigen una fuerte suma de dinero a l propietario del negocio a cambio de dejarlo trabajar. Además, advirtieron que la cuota extorsiva aumentará si no aceptan el pago solicitado.

VARIOS NEGOCIOS EXTORSIONADOS

La víctima relató que desde hace varios días recibía llamadas de números desconocidos, las cuales decidió no responder. “Aquí hay como 20 negocios a los que también están extorsionando”, contó un familiar de la víctima.