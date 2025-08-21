Carabayllo: policías disfrazados de obreros capturan a vendedores de droga

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), camuflados como obreros de construcción civil, desarticularon una banda dedicada a la microcomercialización de drogas en una vivienda del jirón Cusco, en el distrito de Carabayllo.

Los agentes tuvieron que trepar los techos de la vivienda debido a que varias entradas estaban tapiadas con ladrillos, aparentemente con la intención de impedir el ingreso de la policía.

De acuerdo con la investigación, la PNP realizó un paciente seguimiento a los implicados y confirmó que numerosos compradores acudían al inmueble, donde a puerta cerrada se expendía presuntamente pasta básica de cocaína.

Durante la intervención, los agentes incautaron diversas evidencias clave para el caso, entre ellas recortes de periódico en bolsas de basura utilizados presuntamente para envolver y distribuir la droga.

CINCO DETENIDOS

Cinco personas fueron detenidas: dos consumidores que habían llegado a comprar, un presunto vendedor dentro de la vivienda y dos cómplices más. Estos últimos, presentan antecedentes por robo, tráfico ilícito de drogas y otros delitos.