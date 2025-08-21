Extorsionadores queman puerta de casa en El Agustino: exigen pago de S/70 mil

En medio del paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, los casos criminales han continuado registrándose en Lima. Esta vez, extorsionadores quemaron la puerta de una casa en El Agustino, con el propósito de que la víctima pague S/70 mil por concepto de cupo.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las grabaciones de las cámaras de seguridad, se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta. Con el paso de los segundos, uno de ellos, desciende de la unidad y con galón en mano se acerca hacía el predio.

Al rociar un liquido en las inmediaciones del predio, el sujeto decide prender fuego a la zona donde se encontraba, generándose un pequeño incendio. Al ver las llamas, salió corriendo hacía la dirección donde se encontraba su cómplice para emprender una fuga.

Finalmente, la víctima de este atentado brindó una serie de declaraciones a 24 Horas y enfatizó que no tiene ninguna tienda en el emporio comercial de Gamarra, a pesar de que los hampones manifiesten que es una prospera empresaria.