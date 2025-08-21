Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: cerca de 30 mil mototaxistas saldrán a protestar

Los mototaxistas anunciaron que se unirán al paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones y atentados.

Los mototaxistas anunciaron que se unirán al paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones y atentados que vienen sufriendo sus gremios en diferentes distritos de Lima y regiones.

Mario Arce, presidente de la Confederación de Mototaxistas del Perú, informó que más de 15 mil unidades de transporte menor paralizarán sus actividades en San Juan de Lurigancho, San Juan de Río Ancho y otros distritos populares de la capital. “Estamos cansados de no ser escuchados. Mañana también apagaremos nuestros motores y marcharemos hacia el Congreso de la República”, declaró.

El dirigente señaló que, hasta la fecha, el gremio no ha recibido una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior ni con el Ministerio de Transportes, pese a que varios mototaxistas han sido víctimas de extorsiones, amenazas y asesinatos.

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

En respuesta a la creciente tensión, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano en Lima y Callao. Sin embargo, los mototaxistas señalaron que esta medida llega tarde y que, hasta ahora, no existe una solución concreta frente a la violencia que los golpea.