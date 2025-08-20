Streamer “Furrey” reaparece tras ser dado de alta: “He salido de un riesgo achorado y peligroso”

El popular streamer y youtuber español Antonio Gavilán Crespo, más conocido como “Furrey”, reapareció en redes sociales semanas después del grave accidente de tránsito que lo dejó al borde de la muerte. A través de historias en su cuenta de Instagram, el creador de contenido aseguró sentirse mejor y reveló que ya no necesita usar collarín, aunque aún arrastra secuelas físicas. “Ya salí de un riesgo achorado y peligroso que tenía con las vértebras… también revisaron mi pulmón y se ha curado bien. Estoy con cabestrillo porque tengo la clavícula y el omóplato rotos”, relató.

El accidente ocurrió el pasado 9 de julio, cuando Furrey circulaba en su scooter eléctrico y fue embestido por un vehículo rojo conducido por Pablo César Castillo, quien actualmente cumple prisión preventiva. La defensa del youtuber sostiene que Castillo se pasó la luz roja y dejó a su patrocinado en estado crítico, mientras que la defensa del acusado alega que no existen pruebas periciales que lo responsabilicen directamente.

La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de prisión contra Castillo por el delito de lesiones graves con dolo eventual. No obstante, su defensa argumenta que el streamer cometió varias infracciones de tránsito, como circular por la acera sin casco ni chaleco reflectante, y esperan que la prisión preventiva sea revocada en la audiencia del próximo 1 de septiembre.

APOYO DE SUS SEGUIDORES

Pese a la controversia judicial, el mensaje de Furrey en redes sociales acumuló cientos de reacciones de sus seguidores, quienes lo animaron en su recuperación. “Emocionalmente me siento mucho mejor… tengo muchas ganas de volver al programa. Me veo bien calavérico porque he bajado más de 30 kilos”, confesó el influencer, que continúa su rehabilitación tras semanas de hospitalización.