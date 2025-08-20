San Martín de Porres: escolar desmaya tras violento robo de celular en plena vía pública

Una escolar sufrió un violento asalto en la avenida Caquetá, en San Martín de Porres, cuando abordaba un bus de transporte público. El ladrón, que la seguía sigilosamente, le arrebató el teléfono móvil de manera brusca y huyó sin que nadie pudiera detenerlo.

La víctima, visiblemente afectada por el ataque, se desvaneció en el pavimento mientras sostenía su mochila. Pasajeros y transeúntes que presenciaron el hecho acudieron rápidamente a auxiliarla. Un hombre recogió sus pertenencias y la sostuvo hasta que recobró la calma. Finalmente, fue acompañada hasta su vivienda.

Los testigos cuestionaron la indiferencia del chofer de la unidad de transporte público de la empresa El Rápido, quien continuó su recorrido sin detenerse pese a lo ocurrido. “Nosotras que trabajamos acá todos los días ya sabemos identificar a personas que vienen a robar. Es por inercia que una agarra su cartera, pero ahora ni a los niños respetan”, lamentó una comerciante de la zona.

OLA DE ASALTOS

El mismo distrito fue escenario de otro asalto a pocas cuadras de distancia: un taxista fue despojado de su vehículo por delincuentes que lo siguieron en motocicleta. El conductor terminó golpeado y tendido en el pavimento.