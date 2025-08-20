Corredores Morado y Rojo estrenan tarifa integrada: viaje de SJL a San Miguel costará S/ 3.50

Desde hoy, los pasajeros que se trasladen desde San Juan de Lurigancho hasta San Miguel podrán hacerlo con una tarifa única de S/ 3.50, gracias a la implementación del sistema integrado entre los corredores Morado y Rojo. El punto de conexión se ubica en las avenidas Javier Prado y Brasil, donde los usuarios podrán cambiar de ruta sin costo adicional dentro de los primeros 120 minutos.

Por ejemplo, quienes partan desde La Capilla en San Juan de Lurigancho, a bordo de la ruta 404 del Corredor Morado, pagarán S/ 2.80 hasta llegar al cruce de Javier Prado con Brasil. Desde allí podrán abordar la ruta 204 del Corredor Rojo con destino a San Miguel, pagando solo S/ 0.70 adicionales. El mismo beneficio aplica para el recorrido de regreso.

Además, la ATU informó que también se habilitaron tarifas integradas desde otros puntos de la capital: desde la avenida Abancay hasta San Miguel por S/ 2.50 y desde el óvalo Bolognesi por solo S/ 2. En un recorrido de prueba realizado por este medio, se comprobó que el viaje desde el Centro de Lima hasta San Miguel tuvo un costo final de S/ 2 bajo la nueva modalidad.

PROMUEVEN EL TRANSPORTE FORMAL

La Autoridad de Transporte Urbano destacó que esta medida busca promover el uso del transporte formal y beneficiar a los más de 50 mil pasajeros diarios que se desplazan entre San Juan de Lurigancho y San Miguel. “Ahora los usuarios podrán viajar más rápido y barato, con la seguridad de los corredores complementarios”, señaló Fredy Céspedes, vocero de la entidad.