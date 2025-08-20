Callao: clínica sufre tres atentados en menos de un mes por negarse a pagar cupos

Las extorsiones y la violencia no cesan en el Callao. En menos de un mes, una clínica local ha sido blanco de tres ataques armados perpetrados por presuntos integrantes de una banda criminal que exige al propietario el pago de cuantiosas sumas de dinero para permitirle seguir operando.

El doctor Goyen Salazar, dueño del centro de salud, relató que los delincuentes elevaron sus demandas económicas en los últimos días. “El 16 de agosto, en horas de la madrugada, dispararon nuevamente contra la clínica. Antes pedían S/ 50 mil mensuales, ahora exigen S/ 70 mil”, denunció.

Desde que recibió las primeras amenazas por mensajes de texto, el médico acudió a la Policía para interponer las denuncias, pero asegura que no obtuvo respuestas eficaces. Ante ello, tomó la decisión de contratar agentes de seguridad —incluyendo efectivos policiales en retiro— para proteger a su familia y a su personal.

NO CEDERÁ A PAGOS DE CUPOS

El hostigamiento constante ha llevado al doctor Salazar a considerar el cierre definitivo de la clínica. Pese a la grave amenaza, el médico se mantiene firme en su decisión de no ceder al pago de cupos exigidos por los criminales.