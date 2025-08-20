Chats revelan coordinación entre ‘Piraña’ y ‘Chiki’ para extorsiones y atentados

La violencia criminal continúa golpeando Lima Norte. Julio Robert Sánchez, de 45 años, fue asesinado de ocho disparos mientras cumplía labores de vigilancia en el mercado mayorista Valle Chillón, en Carabayllo. El crimen ocurrió la mañana del 12 de agosto y estaría vinculado a extorsiones contra comerciantes del centro de abastos.

Días después, la Policía logró capturar a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, identificados como alias “Chiki” y alias “Piraña”. Según las investigaciones, ambos habrían escondido armamento utilizado en diversos atentados, entre ellos el homicidio del vigilante.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, explicó que fuentes de inteligencia permitieron establecer que “Chiki” mantenía conexión con un sujeto conocido como “Paolo”, con quien la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) incautó armas de largo alcance días antes.

ARSENAL USADO PARA GRABAR VIDEOS DE AMENAZA

Asimismo, se reveló que parte de este arsenal habría sido usado para grabar videos de amenaza contra efectivos policiales en septiembre de 2024, tras la captura de Yojairo Arancibia, considerado pieza clave de Los Injertos del Cono Norte. En audios interceptados, los delincuentes incluso planificaban nuevos atentados bajo la jerga criminal de “dar piso”, es decir, ejecutar ataques violentos contra objetivos seleccionados.

La Fiscalía de Lima Norte informó que en el caso de alias “Piraña”, identificado como Paolo Ramírez, se abrió una investigación preliminar por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. En tanto, se solicitó la ampliación de la detención en flagrancia de alias “Chiki” por ocho días, mientras se profundizan las investigaciones.