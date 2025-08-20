Martín Valeriano responde a ministro de Transportes y ratifica paro: "Es un mentiroso"

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, confirmó que este jueves 21 de agosto se llevará a cabo un paro de transportistas en Lima y Callao, en protesta por la creciente ola de extorsiones y atentados que vienen afectando al sector.

En declaraciones a 24 Horas Edición Central, Valeriano precisó que unas 400 empresas de transporte se sumarán a la medida de fuerza, la cual busca exigir acciones concretas frente a la inseguridad que golpea a los conductores. “Están matando a nuestros choferes”, advirtió.

RESPUESTA A MINISTRO DE TRANSPORTES

El dirigente también cuestionó al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, luego de que este descartara una paralización tras sostener reuniones con algunos gremios formales del sector.

“Rechazamos lo dicho por el ministro, es un mentiroso porque no se ha reunido con los convocantes. Si bien es cierto ha tenido conversaciones sobre temas sectoriales, ningún gremio ha levantado el paro. El problema es la inseguridad, no un tema sectorial”, subrayó.