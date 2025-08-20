Miraflores-Barranco: inauguran Puente de la Paz en medio de protestas de vecinos

La Municipalidad de Miraflores inauguró este miércoles 20 de agosto el denominado Puente de la Paz, un corredor turístico que une su distrito con Barranco a través de un puente peatonal elevado sobre la Bajada de Armendáriz. La obra pretende convertirse en un atractivo urbano y facilitar la conexión entre dos de las zonas más visitadas de la capital.

El acto inaugural estuvo encabezado por el alcalde miraflorino Carlos Canales, quien recibió al burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, y a la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Juntos realizaron un recorrido simbólico sobre el nuevo paso peatonal, cuya construcción se inició en noviembre de 2023 y que atravesó retrasos, demandas y paralizaciones antes de concretarse.

Sin embargo, la ceremonia se desarrolló en medio de protestas de vecinos miraflorinos que rechazan la obra por las molestias que aseguran ocasiona. Con carteles en mano, denunciaron el exceso de iluminación y el impacto en sus viviendas, aunque fueron impedidos de ingresar a la inauguración para expresar su malestar directamente a las autoridades.

PROTESTA DE VECINOS

Horas antes de la apertura oficial, varias fachadas cercanas al corredor amanecieron con pancartas de rechazo contra las luces del puente. Pese a las críticas, el proyecto quedó habilitado y las autoridades locales destacaron que el corredor turístico será un espacio de integración para visitantes y residentes de toda Lima.