Amenazan con secuestrar a madre del 'Monstruo': Fiscalía solicita variar dirección de arresto domiciliario

La guerra entre mafias en Lima Norte ha dado un nuevo y preocupante giro. A través de un manuscrito enviado por WhatsApp, una organización criminal que se hace llamar “La Mafia C.N.” amenazó con secuestrar a la madre de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, cabecilla de Los Injertos del Cono Norte.

El mensaje fue dirigido al propietario de la vivienda en San Pedro de Carabayllo, quien ofreció su domicilio para que la madre del delincuente cumpla arresto domiciliario. En la misiva, los extorsionadores dieron un ultimátum de 24 horas para que la mujer abandone la zona: “Si no sacas a tu mamá de esa casa y de este distrito, la vamos a secuestrar para que ella misma te cuente lo que se siente ser secuestrada”.

SOLICITAN CAMBIAR DIRECCIÓN DE ARRESTO DOMICILIARIO

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo de Leonardo Guffanti, solicitó al Poder Judicial cambiar la dirección de arresto domiciliario debido al grave riesgo que enfrentan tanto el propietario de la casa como la madre de El Monstruo y los propios vecinos. “Los mensajes de secuestro y la detonación de explosivos hacen necesario pedir otro domicilio”, señaló el fiscal.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que, pese al peligro, la medida judicial de arresto domiciliario debe cumplirse. “Cuando ya hay una decisión judicial, esta tiene que ejecutarse, aunque se presenten problemas como la peligrosidad del imputado o el domicilio. En esos casos, lo que corresponde es variar la dirección o que el juez defina cómo se implementará la medida”, sostuvo.