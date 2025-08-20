Tragedia en Ancón: familia de obrero fallecido en derrumbe pide ayuda

La tragedia golpeó a una familia dedicada a la construcción en la parte alta de Los Rosales, en Ancón. Mientras reforzaban las columnas y bases de una vivienda en riesgo de desplome, las estructuras de ladrillo y concreto cedieron, atrapando a cuatro trabajadores. El muro principal cayó sobre Vicente Aguirre Gómez, maestro de obras de 36 años, quien murió en el acto. Su tío, Herbert Espárraga, de 45, quedó con la mitad de su cuerpo enterrado y resultó policontuso, mientras que otros dos ayudantes lograron escapar a tiempo.

Vecinos y familiares intentaron rescatar de inmediato a los hombres atrapados, pero el peso de los muros impidió salvar al padre de familia. Cuando llegaron los bomberos y rescatistas, solo pudieron retirar los bloques para recuperar su cuerpo sin vida. Espárraga fue rescatado tras más de dos horas de trabajos y trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

El colapso dejó la vivienda con estructuras debilitadas y en riesgo de desplomarse por completo, lo que representa un peligro latente para los vecinos de la parte baja. “Un simple movimiento y se viene todo abajo, necesitamos que la municipalidad actúe de inmediato”, advirtió uno de los residentes afectados.

TRES NIÑOS EN LA ORFANDAD

La muerte de Vicente Aguirre deja a tres menores de 18, 16 y 12 años en la orfandad, lo que acrecienta el drama de esta familia marcada por el accidente. Los vecinos, que lo recuerdan como un buen padre y solidario trabajador, pidieron apoyo para los hijos del fallecido y medidas urgentes para evitar que otra tragedia vuelva a repetirse en la zona.