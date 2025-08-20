Extorsionan a dueño de clínica en el Callao: exigen pago de S/70 mil

La ola criminal continúa azotando diversos sectores del país. Esta vez, el dueño de una clínica del Callao se ha convertido en víctima de los extorsionadores, quienes le exigen un pago de cupo de S/70 mil para no atentar contra su vida.

En conversación con 24 Horas, la víctima de los delincuentes, brindó detalles de los últimos atentados que ha sufrido. Además, comentó que su familia también ha recibido una serie de ataques por parte de los hampones.

“El 16 de agosto en horas de la madrugada, dos individuos a bordo de una moto dispararon contra la fachada de la clínica. Desde el 1 de julio estamos siendo extorsionados. Luego el 21 de julio al frontis de la clínica dejaron un explosivo y el 2 de agosto, los criminales realizaron una serie de disparos contra mi casa”, manifestó.

NO LES PAGARÁ NADA A LOS DELINCUENTES

Tras estos amedrentamientos en su contra, el dueño de la clínica reveló que no cederá a las exigencias de los delincuentes, por lo que, ha preferido destinar el dinero para contratar agentes de seguridad. “No vamos a darles nada”.