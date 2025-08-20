Ancón: vivienda se derrumba, causa la muerte de un hombre y deja a otro herido

En el asentamiento humano Los Rosales, en el distrito de Ancón, cuatro personas que realizaban trabajos de reforzamiento de los cimientos de una vivienda, fueron sorprendidos por el derrumbe de una parte de las estructuras, por lo que dos de los trabajadores quedaron atrapados bajo la tierra y piedras.

Los afectados fueron Vicente Aguirre Gómez, que labora como maestro de obras y quien sería su sobrino. Los vecinos intentaron rescatarlos, pero solo pudieron salvar al sobrino, mientras que el señor Vicente Aguirre pereció tras quedar sepultado.

RIESGO CONTINÚA

Los vecinos temen que continúen los deslizamientos y la casa termine por derrumbarse, por lo que piden apoyo a las autoridades. Pese a que la casa tiene material de concreto, no logró mantenerse por la irregularidad del suelo y los trabajos que, al parecer, debilitaron sus bases.

La cuñada de Vicente Aguirre, manifestó que el familiar herido fue llevado a un centro médico tras el accidente. Además, indicó que sus otros dos sobrinos, que también trabajaban en el mantenimiento, pudieron saltar y evitar el accidente. El hombre que falleció deja a tres menores en la orfandad.

VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS

En tanto, la superficie de la zona es un peligro constante para los pobladores que tienen que vivir con el temor de que sus viviendas se desmoronen. Esto forma parte de la problemática de las viviendas autoconstruidas, las cuales carecen de técnicas de construcción adecuadas al no tener fiscalización profesional. Según cifras dadas por la agencia Infobae, siete de cada diez viviendas son construidas de manera informal, con procesos que pueden demorar hasta 16 años para culminar un primer nivel habitable.