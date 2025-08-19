“Plomito” pasó al retiro tras 10 años en la Brigada Canina de Miraflores

El distrito de Miraflores despidió entre aplausos a “Plomo”, un pastor alemán que sirvió durante 10 años en la Brigada Canina. Durante una emotiva ceremonia, se le otorgó el grado honorario de supervisor vitalicio, en reconocimiento a su entrega y valentía. El can, que llegó en 2015 donado por un vecino, se convirtió en uno de los más respetados de la unidad.

El homenaje coincidió con el 26° aniversario de la Brigada Canina. Autoridades municipales destacaron su aporte en operativos de seguridad, donde incluso logró frustrar robos de celulares y autopartes. Serenos de la comuna mostraron orgullosos el galón que ahora porta en su chaleco, símbolo de su nuevo rol como “jefe de la manada”.

“Plomo” no solo fue un perro operativo, también un compañero leal para los agentes que lo acompañaron en innumerables intervenciones. Su serenidad y disciplina lo convirtieron en un referente dentro de los 25 canes que integran actualmente la brigada. Vecinos y transeúntes lo recuerdan persiguiendo ladrones, participando en controles de identidad y apoyando en acciones de disuasión.

HÉROE DE CUATRO PATAS

Ahora, ya retirado de las labores en campo, el perrito “Plomo” permanecerá en las instalaciones de la brigada del distrito, paseando junto a sus compañeros y manteniendo su papel como símbolo de respeto y liderazgo. Su historia es un testimonio de cómo los perros también pueden ser héroes, dejando huella en la seguridad y en la memoria de toda una comunidad.