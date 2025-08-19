Criminales amenazan con secuestrar a madre de alias “El Monstruo”

Un nuevo episodio de violencia estremeció a San Pedro de Carabayllo luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la vivienda que había sido ofrecida como lugar de arresto domiciliario para Martina Hernández, madre de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. El propietario del inmueble denunció haber recibido mensajes amenazantes, en los que se le exigía retirar a la mujer bajo amenaza de represalias.

El potente estallido dejó serios daños materiales en la fachada del inmueble y los vecinos despertaron atemorizados por la magnitud del ataque. Testigos señalaron que la puerta de metal del predio terminó levantada y los vidrios regados por toda la vereda. “Vivimos con miedo e impotencia porque las autoridades no nos protegen”, expresó una vecina tras el atentado que causó conmoción en el lugar.

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti, del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, reveló durante una audiencia que los mensajes enviados al propietario de la vivienda no solo advertían sobre el atentado, sino que también involucraban un plan de secuestro en contra de Hernández. Por ello, el Ministerio Público solicitó la variación de domicilio para garantizar la seguridad tanto del dueño del inmueble como de la madre del cabecilla criminal.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Desde la Policía Nacional, el general Marco Conde informó que se vienen realizando pericias para rastrear el número telefónico desde el cual se enviaron las amenazas, mientras que el Ministerio Público subrayó que, más allá de los aspectos procesales, prima la protección de la vida de las personas. En la audiencia, la defensa de Hernández coincidió con la necesidad de cambiar el lugar del arresto domiciliario, a fin de evitar nuevos atentados en la zona.