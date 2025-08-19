Ministro del Interior pide a municipalidades comprar chalecos antibalas para la Policía

El ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció la crisis en la Policía Nacional por el déficit de chalecos antibalas y propuso que las municipalidades asuman la compra de estos equipos de protección, lo que desató una ola de críticas desde la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En entrevista con Panamericana Televisión, Malaver sugirió que los gobiernos locales realicen “compras menudas” para atender de manera inmediata la falta de chalecos en los agentes. “El presupuesto fluye a través de las municipalidades y se puede ver de alguna manera alguna alternativa, sin que eso signifique que la Policía deje de hacer sus procesos regulares”, sostuvo.

RESPONDEN A MINISTRO DEL INTERIOR

Sin embargo, las declaraciones no fueron bien recibidas. El vicealmirante Francisco Calisto, gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, respondió con dureza: “No puede ser posible que un ministro, que maneja diez veces más presupuesto que el alcalde, le pida a este que le compre motos, chalecos y mañana hasta que le pague su sueldo. Eso refleja falta de gestión”.

El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, mostró una posición más conciliadora, invitando al ministro a coordinar con el municipio para buscar soluciones conjuntas. “Ya hemos dado patrulleros, motos y chalecos. Si necesita alguna situación adicional, encantados de apoyar”, afirmó.