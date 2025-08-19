Cae operador de “Los Injertos del Cono Norte”: alias “Piraña” tenía en su poder fusiles de guerra

Un operativo de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte permitió la captura de Paolo, alias “Piraña”, un joven de 21 años que ocultaba ocho fusiles en su vivienda del asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea, en Carabayllo. Las investigaciones apuntan a que el arsenal formaba parte del armamento de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Según el coronel Roger Cano, jefe de la Brecc Lima Norte, “Piraña” mantenía comunicación telefónica directa con “El Monstruo”, actualmente escondido en el extranjero. La Policía sostiene que el detenido cumplía una función operativa dentro de la red criminal y que incluso compartía un lazo casi familiar con el cabecilla, a través de su madre, conocida como “La Diabla”, encarcelada por marcaje y reglaje.

La captura de “Piraña” se suma a la de “Chiki”, brazo armado de la organización, detenido 24 horas antes en Comas. Para la PNP, ambos casos evidencian cómo la estructura criminal de “El Monstruo” se mantiene activa pese a los golpes policiales, moviendo piezas jóvenes bajo el amparo de figuras mayores ya encarceladas.

INCAUTAN ARSENAL

El general Héctor Loayza, director nacional de Investigación Criminal, precisó que los fusiles incautados coinciden con las armas que fueron exhibidas en un video difundido por “Los Injertos del Cono Norte” tras la captura de Jojairo Arancibia en 2024. La Policía investiga ahora si este arsenal fue utilizado en otros delitos recientes, como el asesinato de un vigilante en el mercado Valle Chillón ocurrido el pasado 12 de agosto.