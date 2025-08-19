“No sabemos para quién era el explosivo”: Vecinos de condómino están aterrados tras ataque

Momentos de pánico vivieron los residentes del condominio Bancarios, ubicado frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Cercado de Lima. Durante la madrugada del último lunes, desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo casero contra la fachada del edificio multifamiliar, generando temor y desconcierto entre los vecinos.

Según testigos, los atacantes llegaron en dos ocasiones. En un primer intento, pasada la medianoche, apartaron a unos jóvenes que conversaban en el frontis, pero el explosivo no llegó a detonar. Sin embargo, a las 2:04 de la mañana regresaron para cumplir su cometido. El estruendo despertó a gran parte de los residentes, quienes de inmediato expresaron su preocupación en el grupo de WhatsApp del condominio.

“Somos 70 departamentos los que corremos riesgo, si alguien está recibiendo amenazas debe informarlo”, se lee en uno de los mensajes emitidos por los propios residentes. No obstante, la comisaría del sector informó que, hasta el momento, ninguno de los vecinos ha denunciado ser víctima de extorsión, lo que mantiene abierta la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Los residentes exigen mayor seguridad y anunciaron que solicitarán a la Municipalidad de Lima patrullaje permanente en la zona para evitar que este tipo de ataques se repita. Por su parte, la Policía Nacional del Perú viene revisando las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables de este nuevo ataque con explosivos que mantiene en zozobra a la capital.