Empresa de transporte Etmosa paraliza rutas tras ataques y amenazas de tres bandas extorsivas

Desde hace cinco meses, los transportistas de la empresa Etmosa, que cubre la ruta San Martín de Porres - Callao, viven bajo el asedio de hasta tres bandas criminales que los extorsionan en simultáneo. Ataques, amenazas y asesinatos han obligado a la paralización total del servicio.
En el paradero inicial, los buses permanecen apagados y un cartel advierte que la suspensión continuará hasta nuevo aviso. Los delincuentes exigen un pago de 50 mil soles de inscripción y una cuota diaria de 10 a 30 soles por unidad. Con una flota de 90 vehículos, el monto alcanzaría los 2,700 soles diarios, 81 mil mensuales y casi un millón de soles anuales, sin contar el pago inicial.
CRIMEN DE TRABAJADOR
En febrero asesinaron a un trabajador de la empresa; este mes incendiaron la puerta de la vivienda de un dirigente, y en los últimos días, dos conductores fueron encañonados en plena ruta. “Nos sentimos desanimados, vivimos del día a día, ¿cómo llevamos comida a la casa?”, expresó un transportista.
Los usuarios también sufren las consecuencias. A solo unos metros del paradero de Etmosa, otras empresas de transporte ya han comenzado a recibir amenazas similares, lo que refleja la expansión de la violencia extorsiva en el sector.