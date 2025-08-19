Empresa de transporte Etmosa paraliza rutas tras ataques y amenazas de tres bandas extorsivas

Los transportistas que cubren la ruta San Martín de Porres – Callao denunciaron que reciben constantes intimidaciones por parte de al menos tres organizaciones delictivas.

Desde hace cinco meses, los transportistas de la empresa Etmosa, que cubre la ruta San Martín de Porres - Callao, viven bajo el asedio de hasta tres bandas criminales que los extorsionan en simultáneo. Ataques, amenazas y asesinatos han obligado a la paralización total del servicio.

En el paradero inicial, los buses permanecen apagados y un cartel advierte que la suspensión continuará hasta nuevo aviso. Los delincuentes exigen un pago de 50 mil soles de inscripción y una cuota diaria de 10 a 30 soles por unidad. Con una flota de 90 vehículos, el monto alcanzaría los 2,700 soles diarios, 81 mil mensuales y casi un millón de soles anuales, sin contar el pago inicial.

CRIMEN DE TRABAJADOR

En febrero asesinaron a un trabajador de la empresa; este mes incendiaron la puerta de la vivienda de un dirigente, y en los últimos días, dos conductores fueron encañonados en plena ruta. “Nos sentimos desanimados, vivimos del día a día, ¿cómo llevamos comida a la casa?”, expresó un transportista.

Los usuarios también sufren las consecuencias. A solo unos metros del paradero de Etmosa, otras empresas de transporte ya han comenzado a recibir amenazas similares, lo que refleja la expansión de la violencia extorsiva en el sector.