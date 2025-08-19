Empresa de transportes ‘Etmosa’ cierra por amenazas de extorsionadores

La ola de extorsiones en Lima no se detiene y afecta principalmente al transporte público. Esta vez, la empresa de transportes ‘Etmosa’ se vio obligada a suspender sus operaciones tras recibir amenazas de bandas criminales que exigen pagos ilegales para permitir la circulación de sus unidades.

La compañía, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y el Callao, dejó un aviso en la puerta de su garaje advirtiendo a los usuarios que no saldrán a trabajar debido a las extorsiones. No sería la única empresa de transporte público que ha tomado esta drástica medida por la creciente inseguridad.

Un equipo de Panamericana logró ingresar en exclusiva a las instalaciones de ‘Etmosa’, donde permanecían más de 20 unidades completamente paralizadas. Cabe recordar que, en febrero pasado, uno de los choferes de esta empresa fue asesinado por presuntos sicarios vinculados a las mafias del cobro de cupos.

AMENAZAS A CHOFERES

En las últimas semanas, varios conductores han recibido mensajes amenazantes de una banda criminal conocida como 'El Hampa', que exige comunicarse con ellos para negociar un supuesto “acuerdo” a cambio de no atentar contra sus vidas ni las unidades de transporte.