Gremio de transporte urbano: “si no se conforma un Consejo de Estado, iremos al paro indefinido”

Solo de enero a julio se han registrado 65 asesinatos contra transportistas, según cifras de la policía. Esta situación ha generado que las empresas de transportes se unan para paralizar sus funciones el próximo 21 de agosto por el gran problema de inseguridad.

Manuel Odiana, vocero de la Unidad Gremial de Transporte Urbano, precisó que todas las empresas de transporte son afectadas por la inseguridad ciudadana, la cual se extiende a todos los sectores laborales y a los peruanos de a pie.

“El Estado peruano es uno solo, no son entes aislados. Deben articular en un Consejo de Estado y diseñar una estrategia para acabar con este problema. No se deben pelear frente a la opinión pública”, manifestó Odiana.

30 DÍAS DE PLAZO PARA DAR SOLUCIÓN A LA CRIMINALIDAD

Manifestó que, si no se cumple con la conformación de un Consejo de Estado que articule los tres poderes para tratar el tema de la inseguridad, “quedaría en evidencia que al Estado peruano poco o nada le importa sus ciudadanos. Si esto no sucede hasta el 21 de setiembre, ese día realizaremos una nueva medida indefinida”, enfatizó.

Añadió que se acordó no realizar ninguna movilización ni marcha de protesta el 21 de agosto y que cada gremio tiene independencia para actuar en la forma más conveniente, además, su gremio solo realizará el apagado de motores y realizarán una protesta pacífica.