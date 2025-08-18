Cercado de Lima: delincuentes lanzan explosivo a condominio frente a la PUCP

La madrugada de este lunes, un grupo de delincuentes arrojó un artefacto explosivo al interior de un condominio ubicado en la intersección de la avenida Universitaria y la calle Santa Teodosia, frente al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos lanzaron un primer explosivo que no llegó a detonar.

De acuerdo con el testimonio de los residentes, una hora después los criminales regresaron y lanzaron un segundo artefacto con la intención de generar pánico entre los vecinos. Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades, lo que permitió la intervención del equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional.

El personal especializado logró neutralizar el explosivo, evitando así una tragedia mayor en plena zona universitaria. Aunque no se registraron heridos ni daños materiales, el hecho ha generado gran alarma entre los habitantes del condominio, quienes temen que estos ataques puedan repetirse en los próximos días.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Los vecinos exhortaron a las autoridades a reforzar la seguridad en los alrededores de la universidad y en los accesos al condominio, ya que consideran que la zona se ha convertido en un punto vulnerable frente a la delincuencia. La Policía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este atentado.