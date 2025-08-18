Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de alias “Chiki”, el brazo armado de “El Monstruo”

En una vivienda de Carabayllo, agentes de la División de Investigación de Robos capturaron a Juan Carlos Aguirre Espuma, conocido en el mundo del hampa como “Chiki”. Según la investigación, sería el brazo logístico de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte” y estaría directamente vinculado a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Aunque el detenido negó cualquier relación con este último, en su teléfono se hallaron audios comprometedores.

Durante el operativo, la Policía incautó un arsenal compuesto por pistolas con silenciadores, armas con punteros láser, municiones, caserinas de gran capacidad e incluso explosivos. En su habitación también se hallaron esposas, lo que refuerza la hipótesis de que el detenido podría estar involucrado no solo en sicariato y extorsión, sino también en secuestros. “Estos sujetos estudiaban la escena y planificaban cada ataque”, explicó el coronel Juan Montúfar, jefe de la unidad.

Las autoridades vinculan a “Chiki” con el asesinato de un vigilante en el mercado Valle Chillón de Carabayllo, ocurrido el pasado 12 de agosto, donde la víctima recibió cinco disparos en el abdomen. Comerciantes del lugar habrían sido extorsionados por la organización criminal, que también estaría detrás de otros homicidios en Lima norte.

CENTRO DE OPERACIONES

El detenido alquilaba desde hace dos semanas el segundo piso de una vivienda ubicada en la avenida Metropolitana, en Carabayllo, la cual habría sido usada como centro de operaciones para sus actividades ilícitas. El propietario del inmueble evitó dar declaraciones mientras las investigaciones continúan para identificar a otros integrantes de la peligrosa organización criminal.