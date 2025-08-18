San Juan de Lurigancho: directora de colegio renuncia tras amenazas de extorsionadores

La ola de extorsiones golpea nuevamente a San Juan de Lurigancho. Esta vez, la directora del colegio Micaela Bastidas, ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupe, presentó su renuncia luego de recibir amenazas de muerte por parte de la banda criminal “La Batería del Loco Aroni”.

En los mensajes extorsivos, los delincuentes exigen el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra la vida de la directora, su familia ni los docentes de la institución. La situación generó alarma entre los padres de familia y las autoridades escolares, quienes se reunieron de emergencia para evaluar medidas de seguridad.

Durante dos días, las clases se realizaron de manera virtual, pero los estudiantes tuvieron que regresar a la modalidad presencial pese al temor que aún persiste. Asimismo, se conoció que otros miembros del plantel también vienen siendo víctimas de amenazas, lo que agrava la preocupación en la comunidad educativa.

PIDEN ACCIONES INMEDIATAS

Las familias y docentes piden a las autoridades policiales y municipales acciones inmediatas para frenar el avance de las bandas criminales que ponen en riesgo la seguridad de los escolares en el distrito más poblado del país.