Rechazan pedido para archivar caso de Andrés Hurtado por tráfico de influencias

La Corte Suprema rechazó el pedido presentado por Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, para archivar la investigación en su contra por presunto delito de tráfico de influencias. El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exconductor, en el marco del proceso que enfrenta junto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y otras personas.

El recurso, presentado el 19 de marzo pasado, buscaba que se ordene el archivo definitivo de los cargos y la eliminación de antecedentes penales o judiciales vinculados al caso. Sin embargo, mediante una resolución emitida el 12 de agosto, el magistrado sostuvo que esta vía procesal no permite determinar si un investigado cometió o no el delito ni establecer su nivel de participación, lo cual deberá resolverse en la etapa correspondiente.

En su decisión, el juez precisó que, tratándose del delito de tráfico de influencias, no corresponde al magistrado analizar pruebas ni dilucidar si efectivamente se invocaron influencias o se ofreció interceder. Agregó que los hechos imputados en los tres episodios investigados sí constituirían delito, razón por la cual desestimó el pedido de Hurtado.

CON PRISIÓN PREVENTIVA

La investigación sostiene que Hurtado habría intermediado en un presunto pago del empresario Javier Miu Lei a favor de la fiscal Peralta para recuperar barras de oro incautadas en 2020, además de otros hechos. Actualmente, el exconductor cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho por este caso y otro proceso en la Fiscalía Anticorrupción, relacionado con presuntas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019.