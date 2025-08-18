¡EXCLUSIVO! Ministro del Interior reconoce deficiencias en la PNP por chalecos antibalas

La precariedad en las condiciones de trabajo de los policías ha vuelto a quedar en evidencia tras la muerte del suboficial Juan Carlos Díaz, quien perdió la vida en un enfrentamiento con delincuentes en San Juan de Lurigancho pese a llevar un chaleco antibalas adquirido con sus propios recursos.

Este no es un caso aislado. Según testimonios y documentos oficiales, numerosos agentes se ven obligados a comprar chalecos antibalas por cuenta propia debido a la falta de equipos o a que los entregados por el Estado ya se encuentran vencidos.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció las deficiencias en la institución. “He sido sincero en reconocer las brechas que existen”, admitió, anunciando la compra de 3,000 chalecos. Sin embargo, la cifra resulta insuficiente frente a los 130,000 policías en todo el país.

POLÉMICA POR COMPRA DE AUTOS DE LUJO

La indignación crece al conocerse que, mientras los generales justifican la compra de camionetas de alta gama alegando amenazas contra ellos, los suboficiales continúan enfrentando al crimen organizado prácticamente desprotegidos.