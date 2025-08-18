Ingeniera civil es baleada por sicarios en Comas en presunto caso de extorsión

La tarde del 15 de agosto, la ingeniera civil Wendy Valderrama, de 27 años, fue víctima de un atentado en la cuadra 12 de la avenida Los Pinos, en Comas. Según testigos, dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon a quemarropa contra la joven profesional, quien cayó gravemente herida en plena vía pública.

Valderrama fue trasladada de inmediato al hospital de Collique, donde su estado de salud continúa siendo crítico. Presenta impactos de bala en el tórax y abdomen, según informaron fuentes médicas. Antes de huir, los atacantes dejaron un sobre manila en el lugar con la palabra “Comunícate” y un número telefónico de Bolivia.

ATENTADO EN MEDIO DE OBRAS

El atentado ocurre en medio de las obras de mejoramiento de pistas de la avenida Los Pinos, valorizadas en más de 10 millones de soles, contrato firmado entre la Municipalidad de Comas y el Consorcio Los Pinos. Vecinos señalaron que Valderrama visitaba con frecuencia la zona donde se ejecutaban los trabajos.

Fuentes del entorno municipal indicaron que, tras el atentado, el consorcio habría retirado su sede de la dirección oficial. En paralelo, la Municipalidad de Comas emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y atribuyendo el ataque a un acto de extorsión en contra de la empresa responsable de la obra.