Colegio de Agentes Inmobiliarios condenan asesinato de Gianfranco Navarro y exigen investigación

El último viernes 15 de agosto, Gianfranco Navarro, un agente inmobiliario de 43 años, fue asesinado a balazos por sicarios en el distrito de Miraflores, en un hecho que ha conmocionado a vecinos, colegas y familiares.

El crimen ocurrió en el jirón Bartolomé Herrera, a pocas cuadras del óvalo Gutiérrez, cuando Navarro se encontraba al volante de una camioneta propiedad de su pareja, Rosa Gutiérrez, quien lo acompañaba en el vehículo.

Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió metros antes y disparó a quemarropa contra la víctima, impactándole dos veces en el cuello. Tras el ataque, los criminales fugaron por la avenida Santa Cruz con dirección a San Isidro.

La violencia del crimen ha generado preocupación en el sector inmobiliario. El Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

PIDEN JUSTICIA

Mientras tanto, la familia de la víctima y la comunidad miraflorina esperan respuestas. “El Perú está bien fregado, vamos de mal en peor, necesitamos autoridades con pantalones”, lamentó un vecino, reflejando la frustración general ante la creciente ola de sicariato en Lima.